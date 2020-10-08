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Гайдученко об отстранении Витязя: «Если ты один, то ты ничего не можешь добиться. Вот если бы это сделали все команды, было бы все иначе»

08.10.2020 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Разыгрывающий сборной Беларуси и тамошнего «Сан-Рафаэля» Вадим Гайдученко в интервью Tribuna.com поделился мнением о «Витязе», который БФГ отстранила от участия в чемпионате.

– Как отреагировали на арест Елены Левченко?

– Как и все, был в шоке. Обсуждали это с ребятами из команды. За два месяца, что я рассказываю им истории о Беларуси, они уже мало чему удивляются. Всё воспринимается так: «Ну, блин. Ну, капец». Плохо, что именно так всё воспринимается и плохо, что всё это продолжается.

– Затем была шумная история с «Витязем», гандболисты которого отказались выходить на игру с «Машекой» в знак протеста. В итоге клуб сняли с чемпионата. Ожидали такого поворота?

– Если честно, не особо вдавался в подробности этой ситуации. Не знаю, как там законодательно все правильно или неправильно.

Но вообще решение не выходить на игру и последствия показывают, что если ты один, то ты ничего не можешь добиться. Вот если бы это сделали все команды, было бы всё иначе. Федерация не смогла бы отстранить всех. И разговор был бы другим. А когда ты одиночка, тебя просто раздавят.

– Если бы «Витязь» обратился к другим клубам с предложением бойкотировать чемпионат, они поддержали бы?

– Не знаю, что могло бы быть...

– Вы представляете себе ситуацию, что клубы согласились?

– Нет. Не представляю, что такое возможно. Факторов много. Не знаю, как можно объединить всех. У каждого свое мнение. Кого-то же всё, может быть, и устраивает, – сказал Гайдученко.

«Появляется страх ехать домой». Гандболист сборной Беларуси Гайдученко играет в бчб-кроссах и удивляет французов историями с Родины

 
 
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Разыгрывающий сборной Беларуси и тамошнего «Сан-Рафаэля» Вадим Гайдученко в интервью Tribuna.com поделился мнением о «Витязе», который БФГ отстранила от участия в...
 
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