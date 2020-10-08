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Руммо поддержал Левченко: «Лена, держись. Арестовать человека за инакомыслие в аэропорту, летящую на плановое лечение, – это дно днищенское»

08.10.2020 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Руммо поддержал Левченко: «Лена, держись. Арестовать человека за инакомыслие в аэропорту, летящую на плановое лечение, – это дно-днищенское»

Бывший главный тренер сборной Беларуси U-17 Александр Руммо поддержал арестованную на 15 суток известную баскетболистку Елену Левченко.

«Лена, держись. Арестовать человека за инакомыслие, лучшую баскетболистку страны, лучшую центровую чемпионата мира, финалистку женского НБА в аэропорту, летящую на плановое лечение, – это дно днищенское. Я надеюсь, что когда-нибудь этому будет дана правовая оценка. Но ты сильная, смелая, мужественная. Ты одна из лучших представительниц нашей страны. Поэтому я верю, что все будет хорошо, и мы все ждем твоего возвращения», – сказал Руммо.

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