Источник материала: Tribuna.com

Руммо поддержал Левченко: «Лена, держись. Арестовать человека за инакомыслие в аэропорту, летящую на плановое лечение, – это дно-днищенское»

Бывший главный тренер сборной Беларуси U-17 Александр Руммо поддержал арестованную на 15 суток известную баскетболистку Елену Левченко.

«Лена, держись. Арестовать человека за инакомыслие, лучшую баскетболистку страны, лучшую центровую чемпионата мира, финалистку женского НБА в аэропорту, летящую на плановое лечение, – это дно днищенское. Я надеюсь, что когда-нибудь этому будет дана правовая оценка. Но ты сильная, смелая, мужественная. Ты одна из лучших представительниц нашей страны. Поэтому я верю, что все будет хорошо, и мы все ждем твоего возвращения», – сказал Руммо.