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Всемирная ассоциация игроков о ситуации в Беларуси: «Пришло время для действий, а не только слов»

08.10.2020 17:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Всемирная ассоциация игроков (WPA) призвала Международный олимпийский комитет (МОК) принять меры против Беларуси после того, как спортсмены в стране обвинили Национальный олимпийский комитет в дискриминации их за выступления против Александра Лукашенко.

МОК расследует обвинения, выдвинутые в адрес НОК Беларуси, возглавляемого Лукашенко, в том числе утверждения, что спортсменов пытали, избивали и арестовывали за протесты или критику режима.

Беларусь предупредили, что ей могут грозить санкции, если расследование обнаружит, что НОК нарушает Олимпийскую хартию. Президент МОК Томас Бах сказал, что МОК «очень обеспокоен» обвинениями, но пообещал, что организация будет защищать спортсменов, даже если НОК Беларуси нарушит Устав.

WPA, представляющая около 85 000 спортсменов по всему миру через более чем 100 ассоциаций игроков, заявила, что пришло время для «действий, а не только слов».

«В Беларуси сложилась ситуация, когда президент страны и его сын руководят Национальным олимпийским комитетом, который находится в прямом подчинении МОК, но они используют аппарат как оружие для продвижения своих собственных политических интересов. Повестка дня против честных спортсменов.

МОК должен присоединиться к этим смелым и принципиальным белорусским спортсменам на деле, а не словах, чтобы гарантировать защиту прав человека и спорта», – сказал исполнительный директор WPA Брендан Шваб.

SOS BY направило письмо в МОК: «НОК Беларуси, призванный нести идеи олимпизма в стране, стал пособником лишения избирательных прав и дискриминации»

 
 
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Всемирная ассоциация игроков (WPA) призвала Международный олимпийский комитет (МОК) принять меры против Беларуси после того, как спортсмены в стране обвинили...
 
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