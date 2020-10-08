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Грузия – Беларусь. После первого тайма во время стрима Ивулина, Татура, Дулуба и Ходасевича собрали более 800 рублей в Фонд спортивной солидарности
08.10.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси играет с Грузией за право выйти в финальный раунд квалификации Евро-2020.
Во время стрима Александра Ивулина, Владислава Татура, Олега Дулуба и Николая Ходасевича, которые следят за развитием событий, проводится сбор средств в Фонд спортивной солидарности.
После первого тайма уже собрано 800 рублей. Смотреть трансляцию можно
Сделать свой вклад в Фонд спортивной солидарности и помочь спортсменам, которые пострадали из-за своей гражданской позиции, можно
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Грузия – Беларусь. После первого тайма во время стрима Ивулина, Татура, Дулуба и Ходасевича собрали более 800 рублей в Фонд спортивной солидарности
Сегодня сборная Беларуси играет с Грузией за право выйти в финальный раунд квалификации Евро-2020.
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