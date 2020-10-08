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Чемпионат Беларуси. «Мешков Брест» разгромил СКА

08.10.2020 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Беларуси

Мужчины

СКА – Мешков-Брест – 25:42 (17:19)

8 октября, 19:00. Минск, ДС «Уручье»

Таблица: Мешков Брест – 12 очков (6 игр), Гомель – 10 (6), Машека – 7 (6), СКА – 6 (6), Кронон – 5 (6), БГУФК – 1 (6), Беларусь U18 – 1 (6).

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Чемпионат Беларуси Мужчины СКА – Мешков-Брест – 25:42 (17:19) 8 октября, 19:00.
 
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