Александра Романовская: «Я не могу участвовать в соревнованиях за границей, потому что государство не будет спонсировать мои выезды»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская фристайлистка Александра Романовская рассказала «Радыё Свабода» о том, как пострадала за то, что осуждала насилие со стороны силовых структур.

«Получается, что я уволена из центра фристайла. Я больше не работник Министерства спорта. Я не спортсмен-инструктор, но я – спортсмен-любитель, грубо говоря. Это так называется, когда тренируешься без заработка.

У меня заработок был в районе 3 тысяч рублей. Сейчас я ничего из этого не буду получать. Лишили всего. Я не могу участвовать в соревнованиях за границей, потому что государство не будет спонсировать мои выезды. Только если буду делать своими силами. К сожалению, не нахожусь в той ситуации, когда могу себе позволить какой-то длительный срок не зарабатывать денег.

Сейчас в моей семье работать будет только мама. А она педагог. Если бы была помоложе, лет 16, не нужно было бы себя содержать и семье помогать, то этот вариант меня бы абсолютно устраивал.

В данной ситуации, к сожалению, времени на это уходит очень много. Иначе не добиться результатов. Получается, что это работа без заработка», – сказала Романовская.

Романовскую лишили как денег, так и доступа к экипировке. Команда намерена за нее заступиться