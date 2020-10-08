ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александра Романовская: «Я не могу участвовать в соревнованиях за границей, потому что государство не будет спонсировать мои выезды»

08.10.2020 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская фристайлистка Александра Романовская рассказала «Радыё Свабода» о том, как пострадала за то, что осуждала насилие со стороны силовых структур.

«Получается, что я уволена из центра фристайла. Я больше не работник Министерства спорта. Я не спортсмен-инструктор, но я – спортсмен-любитель, грубо говоря. Это так называется, когда тренируешься без заработка.

У меня заработок был в районе 3 тысяч рублей. Сейчас я ничего из этого не буду получать. Лишили всего. Я не могу участвовать в соревнованиях за границей, потому что государство не будет спонсировать мои выезды. Только если буду делать своими силами. К сожалению, не нахожусь в той ситуации, когда могу себе позволить какой-то длительный срок не зарабатывать денег.

Сейчас в моей семье работать будет только мама. А она педагог. Если бы была помоложе, лет 16, не нужно было бы себя содержать и семье помогать, то этот вариант меня бы абсолютно устраивал.

В данной ситуации, к сожалению, времени на это уходит очень много. Иначе не добиться результатов. Получается, что это работа без заработка», – сказала Романовская.

Романовскую лишили как денег, так и доступа к экипировке. Команда намерена за нее заступиться

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская фристайлистка Александра Романовская рассказала «Радыё Свабода» о том, как пострадала за то, что осуждала насилие со стороны силовых структур.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Грузия – Беларусь. После первого тайма во время стрима Ивулина, Татура, Дулуба и Ходасевича собрали более 800 рублей в Фонд спортивной солидарности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика