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МОК может запретить флаг Беларуси на предстоящих Олимпийских играх в Токио
08.10.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Международный олимпийский комитет может запретить флаг Беларуси на предстоящих Олимпийских играх в Токио.
Это реакция на открытое письмо белорусских спортсменов, направленное в МОК. Запрет флага входит в число санкций, доступных МОК, если в ходе усиленного расследования, которое ведется сейчас, выяснится, что НОК Беларуси, возглавляемый Александром Лукашенко, нарушил Олимпийскую хартию.
Напомним,
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Международный олимпийский комитет может запретить флаг Беларуси на предстоящих Олимпийских играх в Токио.
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