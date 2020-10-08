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МОК может запретить флаг Беларуси на предстоящих Олимпийских играх в Токио

08.10.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Международный олимпийский комитет может запретить флаг Беларуси на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

Это реакция на открытое письмо белорусских спортсменов, направленное в МОК.  Запрет флага входит в число санкций, доступных МОК, если в ходе усиленного расследования, которое ведется сейчас, выяснится, что НОК Беларуси, возглавляемый Александром Лукашенко, нарушил Олимпийскую хартию.

Напомним, Олимпиада была перенесена на 2021 год.

SOS BY направило письмо в МОК: «НОК Беларуси, призванный нести идеи олимпизма в стране, стал пособником лишения избирательных прав и дискриминации»

 
 
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Международный олимпийский комитет может запретить флаг Беларуси на предстоящих Олимпийских играх в Токио.
 
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