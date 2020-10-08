Мазуренок об увольнении Романовской: «Те, кто принял это решение, в очередной раз доказали, что спорт их вообще не интересует»

Источник материала: Tribuna.com

Чемпионка Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок отреагировала увольнение фристайлистки Александры Романовской, сообщает « Прессбол ».

«Те, кто принял это резонансное решение, в очередной раз доказали, что спорт их вообще не интересует. Как ни странно, но у них другие задачи. С профессиональной точки зрения все это глупо, а исходя из человеческих качеств – низко и подло», – заявила Мазуренок.