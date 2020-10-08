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Мазуренок об увольнении Романовской: «Те, кто принял это решение, в очередной раз доказали, что спорт их вообще не интересует»

08.10.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионка Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок отреагировала увольнение фристайлистки Александры Романовской, сообщает «Прессбол».

«Те, кто принял это резонансное решение, в очередной раз доказали, что спорт их вообще не интересует. Как ни странно, но у них другие задачи. С профессиональной точки зрения все это глупо, а исходя из человеческих качеств – низко и подло», – заявила Мазуренок.

 
 
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Чемпионка Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок отреагировала увольнение фристайлистки Александры Романовской, сообщает «Прессбол».
 
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