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Скардино о людях, уволивших Романовскую: «Мне их жаль, потому что им неведомо, что такое любовь, уважение и гуманность»
08.10.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино отреагировала на увольнение фристайлистки Александры Романовской, сообщает «
– По официальной версии Александру уволили за прогулы. По словам Саши, их причина в том, что она помогала отцу, возила его в больницу после инсульта на реабилитацию. Если люди, отвечающие за увольнение, ее знали, это означает одно: они глубоко несчастные люди. Мне их жаль, потому что им неведомо, что такое любовь, сострадание, уважение, сопереживание и гуманность. А это основные чувства, которые нужны для нормальной жизни в обществе, для ощущения себя нужным, полноценным и счастливым человеком.
Саша – превосходная спортсменка и прекрасный человек. Тяжело видеть и тем более понимать, что человек, который защищал честь страны и мог бы это еще делать не один год, абсолютно ей не нужен... Вернее, той структуре, которая ее уволила. Стране Саша как раз таки нужна! – заявила Скардино.
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Скардино о людях, уволивших Романовскую: «Мне их жаль, потому что им неведомо, что такое любовь, уважение и гуманность»
Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино отреагировала на увольнение фристайлистки Александры Романовской, сообщает «Прессбол».
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