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Александр Кульчий: «Если подойти с серьезными лекалами, уровень белорусского первенства довольно низкий»

08.10.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Александр Кульчий в интервью «Прессболу» оценил уровень чемпионата Беларуси.

– Насколько отличается игра в ПФЛ от турнира молодежных команд?

– Уровень сопротивления другой, это сразу чувствуется. Молодые нестабильны: когда игра не идет, могут быстро сникнуть. Со взрослыми коллективами такое случается намного реже, нужно бороться все девяносто минут. Ребята потихоньку адаптируются к этому уровню. Безусловно, третий дивизион — хорошая школа. Считаю, что смотримся мы неплохо. По результату в серединке, однако по игре никому не уступаем. Из десяти матчей, по-моему, только в одном не забили.

– Уровень поединков сравним с чемпионатом Беларуси?

– Высшая лига Беларуси заметно сильнее. С российским Д3 сравнивать даже некорректно. Другое дело, что, если подойти с серьезными лекалами, уровень белорусского первенства довольно низкий. Мало ярких индивидуальностей. Допустим, Шкурин, Лисакович выстрелили, но за ними никого!

А, скажем, лидерам солигорского «Шахтера» Ковалеву и Громыко в тульском «Арсенале» конкуренция дается весьма непросто, хотя они и стараются. Слабость белорусского чемпионата особенно чувствуется в работе с резервом. В «Гомеле», когда кто-то из основы выпадал, мне, по сути, некого было взять из «молодежки» на замену.

В «Динамо» же любого парня подними – обедни не испортит. Школа работает очень хорошо. Ребята собраны хорошие, целеустремленные. Причем не только из Москвы, но и из самых разных мест России. Пытаются воплотить в жизнь мечту. Сейчас перед глазами много примеров, когда заиграть на высоком уровне можно и в 18-19 лет, – сказал Кульчий.

 
Теги: Гомель
 
 
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Александр Кульчий в интервью «Прессболу» оценил уровень чемпионата Беларуси.
 
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