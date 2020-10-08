|
Александр Кульчий: «Если подойти с серьезными лекалами, уровень белорусского первенства довольно низкий»
08.10.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо»
– Насколько отличается игра в ПФЛ от турнира молодежных команд?
– Уровень сопротивления другой, это сразу чувствуется. Молодые нестабильны: когда игра не идет, могут быстро сникнуть. Со взрослыми коллективами такое случается намного реже, нужно бороться все девяносто минут. Ребята потихоньку адаптируются к этому уровню. Безусловно, третий дивизион — хорошая школа. Считаю, что смотримся мы неплохо. По результату в серединке, однако по игре никому не уступаем. Из десяти матчей, по-моему, только в одном не забили.
– Уровень поединков сравним с чемпионатом Беларуси?
– Высшая лига Беларуси заметно сильнее. С российским Д3 сравнивать даже некорректно. Другое дело, что, если подойти с серьезными лекалами, уровень белорусского первенства довольно низкий. Мало ярких индивидуальностей. Допустим, Шкурин, Лисакович выстрелили, но за ними никого!
А, скажем, лидерам солигорского «Шахтера» Ковалеву и Громыко в тульском «Арсенале» конкуренция дается весьма непросто, хотя они и стараются. Слабость белорусского чемпионата особенно чувствуется в работе с резервом. В
В
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Кульчий: «Если подойти с серьезными лекалами, уровень белорусского первенства довольно низкий»
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Александр Кульчий в интервью «Прессболу» оценил уровень чемпионата Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)