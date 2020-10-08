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Грузия – Беларусь. Гости ни разу не ударили в створ соперника
08.10.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси проиграла Грузии (0:1) и потеряла шансы пробиться на Евро-2020.
Отметим, что подопечные Михаила Мархеля ни разу не ударили в створ соперника.
Общая статистика ударов – 8:5, в створ – 7:0 в пользу грузин.
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Сегодня сборная Беларуси проиграла Грузии (0:1) и потеряла шансы пробиться на Евро-2020.
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