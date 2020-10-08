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Иван Маевский: «В первом тайме, возможно, переволновались. Где-то не совсем получалась игра»

08.10.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский оценил игру команды в матче с Грузией (0:1).

– Получилась тяжелая игра. В первом тайме, возможно, переволновались. Где-то не совсем получалась игра. Немножко больше в обороне играли, слишком уважительно относились к сопернику. Пропустили гол.

Во втором тайме терять было нечего, большими силами пошли в атаку. Сделали замены. Постарались агрессивнее действовать. Не удалось забить.

Стоит отдать должное сборной Грузии. Они имели много моментов, как и мы.

– Сложно было входить в игру? Много пропустили из-за травмы.

– Сложновато в маске играть. Ничего страшного, все нормально.

– Что вас просил тренер сделать?

– Более агрессивно играть. Чтобы нагнетали у ворот соперника.

– Показалось, что не хватало последнего паса, удара. Как это объяснить?

– Согласен. У нас такая проблема. Были опасные подходы, но в створ не было, – сказал Маевский в эфире «Беларусь 5».

 
 
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Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский оценил игру команды в матче с Грузией (0:1).
 
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