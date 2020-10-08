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Иван Маевский: «В первом тайме, возможно, переволновались. Где-то не совсем получалась игра»
08.10.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский оценил игру команды в матче с Грузией (0:1).
– Получилась тяжелая игра. В первом тайме, возможно, переволновались. Где-то не совсем получалась игра. Немножко больше в обороне играли, слишком уважительно относились к сопернику. Пропустили гол.
Во втором тайме терять было нечего, большими силами пошли в атаку. Сделали замены. Постарались агрессивнее действовать. Не удалось забить.
Стоит отдать должное сборной Грузии. Они имели много моментов, как и мы.
– Сложно было входить в игру? Много пропустили из-за травмы.
– Сложновато в маске играть. Ничего страшного, все нормально.
– Что вас просил тренер сделать?
– Более агрессивно играть. Чтобы нагнетали у ворот соперника.
– Показалось, что не хватало последнего паса, удара. Как это объяснить?
– Согласен. У нас такая проблема. Были опасные подходы, но в створ не было, – сказал Маевский в эфире
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Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский оценил игру команды в матче с Грузией (0:1).
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