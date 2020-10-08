|
Кутузов о матче Грузия – Беларусь: «Сегодня шанса не было, просто кто-то не видит или не хочет видеть»
09.10.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов подвел итог матча с Грузией (0:1).
«Можно верить в чудеса. И нужно верить!
Сегодня шанса не было, просто кто-то не видит или не хочет видеть.
Жаль, но в футболе чудес не бывает. Есть профессионализм и огромный труд. И ту работу, которую надо проделать, без воли, самоотдачи, огромной любви, проделать невозможно», – написал Кутузов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кутузов о матче Грузия – Беларусь: «Сегодня шанса не было, просто кто-то не видит или не хочет видеть»
Экс-нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов подвел итог матча с Грузией (0:1).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)