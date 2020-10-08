Кутузов о матче Грузия – Беларусь: «Сегодня шанса не было, просто кто-то не видит или не хочет видеть»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов подвел итог матча с Грузией (0:1).

«Можно верить в чудеса. И нужно верить!

Сегодня шанса не было, просто кто-то не видит или не хочет видеть.

Жаль, но в футболе чудес не бывает. Есть профессионализм и огромный труд. И ту работу, которую надо проделать, без воли, самоотдачи, огромной любви, проделать невозможно», – написал Кутузов.



