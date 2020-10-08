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Владимир Вайсс: «Миссия еще не выполнена, наш следующий соперник в Тбилиси будет выше классом»

09.10.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс оценил уровень сборной Беларуси (1:0).

«Мы проделали отличную работу и очень довольны. Я рад и за парней, и за страну. Но миссия еще не выполнена, наш следующий соперник в Тбилиси будет выше классом», – сказал Вайсс.

 
 
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Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс оценил уровень сборной Беларуси (1:0).
 
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