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МОК проверит целевое расходование средств, перечисленных НОК Беларуси

09.10.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

МОК усилит расследование, чтобы определить, выполнил ли НОК Беларуси свои обязательства перед спортсменами в соответствии с Олимпийской хартией.

В частности, МОК проверит, были ли средства, предоставленные НОК Беларуси перечислены спортсменам, олимпийским стипендиатам, готовящимся к поездкам в Токио и Пекин, без какой-либо дискриминации.

Напомним, Свободное объединение спортсменов Беларуси 7 октября обратилось в Международный олимпийский комитет с письмом, где призвало приостановить членство Беларуси в этой организации. В открытом письме атлеты обращают внимание на многочисленные случаи арестов, давления и увольнений заслуженных спортсменов и спортивных чиновников страны.

SOS BY направило письмо в МОК: «НОК Беларуси, призванный нести идеи олимпизма в стране, стал пособником лишения избирательных прав и дискриминации»

 
 
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МОК усилит расследование, чтобы определить, выполнил ли НОК Беларуси свои обязательства перед спортсменами в соответствии с Олимпийской хартией.
 
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