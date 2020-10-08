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МОК проверит целевое расходование средств, перечисленных НОК Беларуси
09.10.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
МОК усилит расследование, чтобы определить, выполнил ли НОК Беларуси свои обязательства перед спортсменами в соответствии с Олимпийской хартией.
В частности, МОК проверит, были ли средства, предоставленные НОК Беларуси перечислены спортсменам, олимпийским стипендиатам, готовящимся к поездкам в Токио и Пекин, без какой-либо дискриминации.
Напомним, Свободное объединение спортсменов Беларуси 7 октября обратилось в Международный олимпийский комитет с письмом, где призвало приостановить членство Беларуси в этой организации. В открытом письме атлеты обращают внимание на многочисленные случаи арестов, давления и увольнений заслуженных спортсменов и спортивных чиновников страны.
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МОК усилит расследование, чтобы определить, выполнил ли НОК Беларуси свои обязательства перед спортсменами в соответствии с Олимпийской хартией.
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