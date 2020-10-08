Александра Романовская: «Очень глупо закрывать глаза на происходящее. Даже при условии, что тебя финансировали и помогали»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская спортсменка Александра Романовская в интервью «Радио Свобода» прокомментировала, как реагирует на критику в адрес спортсменов.

«Спортсменов, которые высказывают свою позицию, очень часто осуждают. За то, что государство спортсменов спонсировало, а вы тут козни строите.

Очень глупо закрывать глаза на происходящее. Даже при условии, что тебя финансировали и помогали.

Очень однобокий взгляд на ситуацию получается. В духе: «Со мной поступали хорошо, на остальных мне плевать».

Для меня эти нападки немного странные. У нас с государством бартер. Оно помогает нам добиваться спортивных целей. А эти спортивные цели прославляют страну. Плюс мы ведь жертвуем своим здоровьем, стараясь победить. Это долгий и тернистый путь. Не все так легко, как выглядит по телевизору», – сказала Романовская.

Романовскую лишили как денег, так и доступа к экипировке. Команда намерена за нее заступиться