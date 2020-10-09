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«Беларусь 5» о сыне Дмитрия Баскова: «Этот 17-летний юноша является потомственным вратарем. Из парня явно выйдет толк»
09.10.2020 15:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ведущая программы «Хоккей для всех» на телеканале «Беларусь 5» Мария Богатырь рассказала о сыне Дмитрия Баскова 17-летнем Данииле, который выступает за любительскую команду «Бастион-2» в Челлендж-лиге чемпионата Минска (Д2).
«Кстати, о Данииле Баскове. Этот 17-летний юноша является потомственным вратарем. Правда, его отец Дмитрий Басков уже не выходит на лед по причине того, что является фигурой номер один в белорусском хоккее. Он многолик и вездесущ. Мы же из всех его многообразных занятий выделим руководство федерацией хоккея и двумя командами «Бастион».
Рекомендуем вам обратить внимание, как Басков-младший действует на последнем рубеже. Из парня явно выйдет толк», — сказала Богатырь.
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«Беларусь 5» о сыне Дмитрия Баскова: «Этот 17-летний юноша является потомственным вратарем. Из парня явно выйдет толк»
Ведущая программы «Хоккей для всех» на телеканале «Беларусь 5» Мария Богатырь рассказала о сыне Дмитрия Баскова 17-летнем Данииле, который выступает за...
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