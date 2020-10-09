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НБА. Финал. 5-й матч. «Лейкерс» против «Майами»
09.10.2020 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В пятницу в НБА состоится 5-й матч финальной серии сезона.
«Лейкерс» встретятся с «Майами» (3-1).
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Финал
Пятый матч
Лейкерс –
10 октября. 4.00
В серии впереди
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В пятницу в НБА состоится 5-й матч финальной серии сезона.
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