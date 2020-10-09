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НБА. Финал. 5-й матч. «Лейкерс» против «Майами»

09.10.2020 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В пятницу в НБА состоится 5-й матч финальной серии сезона.

«Лейкерс» встретятся с «Майами» (3-1). 

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА 

Плей-офф

Финал

Пятый матч

Лейкерс – Майами

10 октября. 4.00

В серии впереди «Лейкерс» – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское. 

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В пятницу в НБА состоится 5-й матч финальной серии сезона.
 
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