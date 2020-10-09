Анатолий Котов: «МОК имел определенные сигналы из Беларуси, свидетельствовавшие о том, что в стране происходит что-то нехорошее. Эти сигналы поступали, к слову, не от нас»

Источник материала: Tribuna.com

Менеджер по международному сотрудничеству Фонда спортивной солидарности и экс-генсек НОК Анатолий Котов рассказал Tribuna.com о том, как давно давно прорабатывалась идея написать письмо в Международный олимпийский комитет?

– Фонд спортивной солидарности работал над осуществлением такого шага на протяжении нескольких недель. Нужно было, чтобы международная спортивная общественность обратила внимание на то, что происходит в Беларуси в целом и с нашими спортсменами в частности. Катализатором составления данного обращения стали истории с увольнением ряда спортсменов за то, что они подписали открытое письмо, а также случаи давления на атлетов и даже посадки. Вряд ли уже можно говорить о том, что спорт вне политики.

Кстати, изначально версия письма была достаточно мягкая, но, к большому сожалению, политика влезла в спорт и стала ограничивать права атлетов как одной из категорий белорусских граждан.

– При составлении письма консультировались с юристами, адвокатами?

– Безусловно. Письмо, его содержание прорабатывалось не только с юристами и адвокатами, но также с представителями международной спортивной общественности. К большому сожалению, мы стали свидетелями реально вопиющей истории, когда человека [фристайлистку Александру Романовскую] за убеждения увольняют якобы за прогулы, лишают возможности тренироваться, забирают стипендию, зарплату. А к другим спортсменам приходят якобы на разговор по душам. В общем, есть реальные факты нарушения прав спортсменов, поэтому мы были вынуждены завершить работу и отправить письмо в Международный олимпийский комитет.

Повторюсь, данное обращение готовилось достаточно давно. Команда Фонда спортивной солидарности, спортсмены работали над ним сообща, каждый приложил усилия в зависимости от того опыта, который у него есть. Было много версий письма, но вот это, конечное, которое мы и отправили, вызвало реакцию у МОКа. А все потому, что мы описали массу, мягко скажем, неопровержимых фактов нарушения прав атлетов, которые появились за последние две недели.

– Составлен список, где перечислены случаи дискриминации спортсменов за их гражданскую позицию.

– И, скажу честно, каждая новая фамилия в этом перечне вызывала все более обостряющееся чувство непонимания того, какими спортивными результатами планирует гордиться руководство страны и, в первую очередь, министерство спорта и туризма, если чиновники лучших атлетов по надуманным причинам лишают мотивации работать, лишают даже возможности заниматься тренировочным процессом.

– Была ли возможность отправить письмо в МОК раньше? Или как-то просчитывались сроки?

– Должна была собраться определенная критическая масса реальных фактов дискриминации спортсменов, нужно было эти факты проверить. Поймите, если бы мы описали только один случай, допустим, с Романовской, то нам бы могли сказать: «Бог с ним, уволили за прогулы». Если бы был только случай с Леной Левченко, то стали бы апеллировать, что ее посадили в соответствии с законодательством Республики Беларусь за участие в несанкционированном мероприятии. Но когда фактов, свидетельствующих о давлении на спортсменов и применении к ним административных методов за выражение гражданской позиции, собралось в районе 20, и при этом список постоянно пополняется, мы вправе говорить о реальной системе нарушения прав спортсменов в стране. И эти нарушения тяжело назвать политически мотивированными, ведь, повторюсь, основное требование атлетов – это жить и работать в Беларуси нормально, без каких-либо опасений.

– В списке нарушений прав спортсменов фигурирует много фамилий. А не было среди этих людей тех, кто не хотел светиться в письме, чтобы потом не иметь плачевных последствий?

– Люди и так попали в тяжелую ситуацию. И если будет дана оценка со стороны международной олимпийской общественности, у них появится возможность выбраться из сложившейся ситуации. Так что люди все это понимали, поэтому и соглашались, чтобы их фамилии были внесены в список.

– Список пополняется даже после отправки письма?

– Думаю, по итогам завершения очередной недели мы, к сожалению, увидим в списке новые фамилии людей, которые подверглись какому-то преследованию. Но я очень надеюсь, что давление на наши власти со стороны МОКа, быстрая реакция международной спортивной общественности поможет прекратить абсурд, связанный с увольнениями, лишением стипендий, произвольными задержаниями.

– Реакция МОКа на самом деле была очень быстрой. Буквально через несколько часов после появления новости о том, что было отправлено письмо, глава комитета Томас Бах дал свой комментарий.

– Честно говоря, мы ждали быстрой реакции, но не настолько :).

– С чем, по-вашему, связан такой быстрый ответ?

– В том числе с тем, что МОК по собственной инициативе, имея определенные сигналы из Беларуси, свидетельствовавшие о том, что в стране происходит что-то нехорошее, начал свои расследования. Эти сигналы поступали, к слову, не от нас. МОК обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси, там ответили, что в стране все хорошо. Но руководство Международного олимпийского комитета заявило, что если в их адрес поступят реальные обращения белорусских спортсменов, будут описаны случаи дискриминации, то руководство МОК будет каждый эпизод расследовать очень тщательно. А у нас к этому времени накопилась критическая масса, стопка таких случаев. Мы, команда Фонда спортивной солидарности, находимся в постоянном тесном контакте со всеми подписантами открытого письма, держим руку на пульсе того, что происходит в спортивной семье Беларуси.

– Составителей обращения в МОК ответ Баха удовлетворил?

– Мы видели комментарии людей, некоторые хотели бы более жесткой реакции со стороны МОК. Но в нашем случае важны две вещи: очень быстрая реакция на наше письмо и заверения в том, что перечисленные случаи давления на спортсменов будут действительно рассмотрены и расследованы. Думаю, если дичь, которая сейчас происходит в Беларуси, не прекратится, можно ожидать от МОК более жесткой реакции, нежели той, что есть сейчас.

В среду прошла большая пресс-конференция МОК, где Беларуси было посвящено пять минут. Это на самом деле очень много. По сути дела, в нашу страну был послан сигнал, что НОК Беларуси не имеет права оставлять ситуацию без своего внимания, иначе могут быть неприятные последствия, связанные с участием отечественных команд в предстоящих олимпийских событиях, – сказал Котов.