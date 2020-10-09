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Суарес рассказал о переживаниях Месси из-за его ухода из "Барселоны"
10.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт – Sputnik. Уругвайский форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассказал, как аргентинец Лионель Месси близко к сердцу воспринял его уход из "Барселоны", пишет
© REUTERS / Manu Fernandez/Pool
25 сентября "матрасники" официально объявили о переходе 33-летнего нападающего. Соглашение рассчитано на два года. После ухода одноклубника
"Я не был удивлен его реакцией, потому что очень хорошо его знаю. Я знаю, какую боль он испытывал. Такую же, как и я. Он считает, что меня выкинули из клуба", - сказал Суарес.
По его словам, были другие способы, чтобы решить этот вопрос.
"Я провел в клубе шесть долгих лет, и это волновало его. Я считаю его другом. Месси знает, как сильно мы переживали", — добавил футболист.
Суарес отметил, что в клубе "есть какие-то странности". "Например, они отправляют тебя тренироваться отдельно, если не планируют выпускать на поле в ближайшем матче. Такие вещи делали мне больно", - пояснил он.
"Когда "Атлетико" предложил мне перейти, я ни секунды не сомневался", — заключил Суарес.
Суарес выступал за "Барселону" с 2014 года. В составе "сине-гранатовых" он четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Испании, также побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубный чемпионат мира. Всего форвард провел за "Барсу" 283 матча и забил 198 мячей.
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Уругваец считает, что в "Барсе" происходят "какие-то странности", из-за чего он ни секунды не раздумывал над предложением "Атлетико".
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