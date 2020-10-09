Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Уругвайский форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассказал, как аргентинец Лионель Месси близко к сердцу воспринял его уход из "Барселоны", пишет Goal.com .

25 сентября "матрасники" официально объявили о переходе 33-летнего нападающего. Соглашение рассчитано на два года. После ухода одноклубника Месси в своем Instagram написал , что Суарес не заслужил того, как с ним расстался каталонский клуб.

"Я не был удивлен его реакцией, потому что очень хорошо его знаю. Я знаю, какую боль он испытывал. Такую же, как и я. Он считает, что меня выкинули из клуба", - сказал Суарес.

По его словам, были другие способы, чтобы решить этот вопрос.

"Я провел в клубе шесть долгих лет, и это волновало его. Я считаю его другом. Месси знает, как сильно мы переживали", — добавил футболист.

Суарес отметил, что в клубе "есть какие-то странности". "Например, они отправляют тебя тренироваться отдельно, если не планируют выпускать на поле в ближайшем матче. Такие вещи делали мне больно", - пояснил он.

"Когда "Атлетико" предложил мне перейти, я ни секунды не сомневался", — заключил Суарес.

Суарес выступал за "Барселону" с 2014 года. В составе "сине-гранатовых" он четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Испании, также побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубный чемпионат мира. Всего форвард провел за "Барсу" 283 матча и забил 198 мячей.