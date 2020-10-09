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Белорусская "молодежка" проиграла Кипру в отборе на Евро-2021
10.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт – Sputnik. Молодежная сборная Беларуси по футболу (U-21) потерпела поражение от команды Кипра в квалификации чемпионата Европы-2021, сообщает Sputnik.
Поединок группы 7 Беларусь – Кипр состоялся в пятницу на стадионе "Торпедо" в Жодино. Гости праздновали победу со счетом 2:1. В составе сборной Кипра отметились Руэл Сотириу (7-я минута) и Мариос Ператикос (48-я). У белорусов – Роман Давыскиба (87-я, с пенальти).
После семи туров белорусские футболисты занимают четвертое место в группе, набрав 8 баллов. Киприоты – на строчку ниже с 7 очками.
Турнирная таблица:
Следующий поединок белорусы проведут на выезде против сборной Норвегии 13 октября.
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Белорусы после семи туров располагаются на четвертом месте в группе, на первой позиции команда Нидерландов.
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