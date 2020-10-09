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Белорусская "молодежка" проиграла Кипру в отборе на Евро-2021

10.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Молодежная сборная Беларуси по футболу (U-21) потерпела поражение от команды Кипра в квалификации чемпионата Европы-2021, сообщает Sputnik.

Поединок группы 7 Беларусь – Кипр состоялся в пятницу на стадионе "Торпедо" в Жодино. Гости праздновали победу со счетом 2:1. В составе сборной Кипра отметились Руэл Сотириу (7-я минута) и Мариос Ператикос (48-я). У белорусов – Роман Давыскиба (87-я, с пенальти).

После семи туров белорусские футболисты занимают четвертое место в группе, набрав 8 баллов. Киприоты – на строчку ниже с 7 очками.

Турнирная таблица:

  1. Нидерланды — 21 очко (7 матчей)
  2. Португалия — 12 (5)
  3. Норвегия — 10 (7)
  4. Беларусь — 8 (7)
  5. Кипр — 7 (7)
  6. Гибралтар — 0 (7)

Следующий поединок белорусы проведут на выезде против сборной Норвегии 13 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы после семи туров располагаются на четвертом месте в группе, на первой позиции команда Нидерландов.
 
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