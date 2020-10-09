Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Молодежная сборная Беларуси по футболу (U-21) потерпела поражение от команды Кипра в квалификации чемпионата Европы-2021, сообщает Sputnik.

Поединок группы 7 Беларусь – Кипр состоялся в пятницу на стадионе "Торпедо" в Жодино. Гости праздновали победу со счетом 2:1. В составе сборной Кипра отметились Руэл Сотириу (7-я минута) и Мариос Ператикос (48-я). У белорусов – Роман Давыскиба (87-я, с пенальти).

После семи туров белорусские футболисты занимают четвертое место в группе, набрав 8 баллов. Киприоты – на строчку ниже с 7 очками.

Турнирная таблица:

Нидерланды — 21 очко (7 матчей) Португалия — 12 (5) Норвегия — 10 (7) Беларусь — 8 (7) Кипр — 7 (7) Гибралтар — 0 (7)

Следующий поединок белорусы проведут на выезде против сборной Норвегии 13 октября.