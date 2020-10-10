|
Париматч-Экстралига. «Шахтер» играет с «Гомелем», «Могилев» – «Динамо» Молодечно, «Пинские ястребы» против «Витебска»
10.10.2020 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоялись очередные матчи «Париматч-Экстралиги».
Париматч-Экстралига
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Париматч-Экстралига. «Шахтер» играет с «Гомелем», «Могилев» – «Динамо» Молодечно, «Пинские ястребы» против «Витебска»
Сегодня состоялись очередные матчи «Париматч-Экстралиги».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)