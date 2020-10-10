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Париматч-Экстралига. «Шахтер» играет с «Гомелем», «Могилев» – «Динамо» Молодечно, «Пинские ястребы» против «Витебска»

10.10.2020 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоялись очередные матчи «Париматч-Экстралиги».

Париматч-Экстралига

Шахтер Солигорск – Гомель
Дата проведения
10 октября, 13.00, «Ледовый дворец спорта Солигорск»
Онлайн матча Видео
Могилев – Динамо-Молодечно
Дата проведения
10 октября, 17.00, «Ледовый дворец спорта Могилев»
Онлайн матча Видео

 

Пинские ястребы – Витебск
Дата проведения
10 октября, 17.00, «Ледовый дворец спорта Пинск»
Онлайн матча Видео

Календарь Париматч-Экстралиги

Таблица Париматч-Экстралиги

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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