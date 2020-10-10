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КХЛ. «Салават» против ЦСКА, «Нефтехимик» примет «Ак Барс», «Локомотив» – московское «Динамо»
10.10.2020 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередной игровой день
КХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» сыграет с ЦСКА, «Нефтехимик» примет «Ак Барс», «Локомотив» – московское «Динамо».
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