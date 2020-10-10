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Александра Герасименя: «Многие спортсмены молчат, потому что боятся потерять ОИ. Но это все равно скажется на их результате. Они пока, может, этого не понимают»

10.10.2020 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя в интервью Youtube-каналу «Жизнь-малина» поделилась мнением о том, почему многие спортсмены молчат о политической ситуации в стране.

«Мы понимаем, что сейчас для спортсменов очень важный год, очень напряженный, так как Олимпийские игры были перенесены. И они все ближе и ближе. И я понимаю, что многие спортсмены молчат, потому что боятся потерять, как им кажется, самое ценное в их жизни... Столько лет труда – я их понимаю прекрасно, что значит столько лет готовиться и оказаться мимо.

Но мне кажется, этот внутренний дискомфорт, который они сейчас испытывают, он им не даст все равно использовать свой максимум, к сожалению. То есть они все равно, высказывают они свою точку зрения или не высказывают, они все равно оказываются под этим давлением, прессингом, нестабильностью – это все равно скажется на их результате, но они пока, может, этого не понимают», – сказала Герасименя.

 
 
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Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя в интервью Youtube-каналу «Жизнь-малина» поделилась мнением о том, почему многие спортсмены молчат о...
 
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