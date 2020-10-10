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Нехайчик и Бордачев, получив травмы в Грузии, не смогут сыграть с литовцами в Лиге наций
10.10.2020 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Завтра сборная Беларуси сыграет в рамках Лиги наций с литовцами.
Отметим, что в игре не примут участие
Таким образом, в распоряжении Михаила Мархеля осталось 24 футболиста.
Причем Нехайчику потребуется на лечение примерно две недели, а Бордачев может восстановиться уже к следующей игре с Казахстаном.
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Завтра сборная Беларуси сыграет в рамках Лиги наций с литовцами.
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