Нехайчик и Бордачев, получив травмы в Грузии, не смогут сыграть с литовцами в Лиге наций

Источник материала: Tribuna.com

Завтра сборная Беларуси сыграет в рамках Лиги наций с литовцами.

Отметим, что в игре не примут участие и . Футболисты получили травмы в матче с грузинами, передает «Прессбол».

Таким образом, в распоряжении Михаила Мархеля осталось 24 футболиста.

Причем Нехайчику потребуется на лечение примерно две недели, а Бордачев может восстановиться уже к следующей игре с Казахстаном.