ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нехайчик и Бордачев, получив травмы в Грузии, не смогут сыграть с литовцами в Лиге наций

10.10.2020 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Завтра сборная Беларуси сыграет в рамках Лиги наций с литовцами. 

Отметим, что в игре не примут участие Павел Нехайчик и Максим Бордачев. Футболисты получили травмы в матче с грузинами, передает «Прессбол».

Таким образом, в распоряжении Михаила Мархеля осталось 24 футболиста.

Причем Нехайчику потребуется на лечение примерно две недели, а Бордачев может восстановиться уже к следующей игре с Казахстаном.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра сборная Беларуси сыграет в рамках Лиги наций с литовцами.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Канашиц об игре сборной Беларуси против Грузии: «Заказывали праздник, а получили поминки. Команда провела одну из худших игр в своей истории»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика