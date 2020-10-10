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Канашиц об игре сборной Беларуси против Грузии: «Заказывали праздник, а получили поминки. Команда провела одну из худших игр в своей истории»
10.10.2020 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Сергей Канашиц поделился мнением об игре сборной Беларуси в матче против Грузии.
«После массового вылета наших клубов из еврокубковых турниров трудно было ожидать от сборной Беларуси чудес, но вера жила, а надежда теплилась. Напрасно: команда Михаила Мархеля себе не изменила — в момент, когда требовалось сжаться в пружину, собрать все силы в единый кулак и попытаться прыгнуть выше головы, команда провела одну из худших игр в своей истории, бездарно уступила Грузии и лишилась шансов пробиться в финальную стадию чемпионата Европы.
Так бывает, когда стоишь рядом с исполинской гаубицей и, зажав руками уши, напряженно ожидаешь громовое «ба-бах» в клубах порохового дыма. Но вместо этого раздается лишь легкий шлепок, а из огромного дула робко шелестит скромный дождик унылого конфетти. Заказывали праздник, а получили поминки. Отсюда и печаль. Раздражение. Удрученность и досада. Чувство полного и окончательного разочарования.
Два года долгого пути сборной Беларуси к решающему матчу в Тбилиси — это странная история в духе сюрреализма. Место в плей-офф команда завоевала под руководством
Теперь можно говорить наверняка: Михаил Мархель и его команда дело завалили», – написал Канашиц.
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Канашиц об игре сборной Беларуси против Грузии: «Заказывали праздник, а получили поминки. Команда провела одну из худших игр в своей истории»
Журналист Сергей Канашиц поделился мнением об игре сборной Беларуси в матче против Грузии.
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