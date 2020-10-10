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Чемпионат Европы по фехтованию в Минске отменен в связи с эпидемиологической ситуацией

10.10.2020 15:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Европы по фехтованию 2020 года, который должен был пройти в Минске, отменен в связи с эпидемиологической обстановкой, турнир 2021 года пройдет в июне в болгарском Пловдиве. 

«Чемпионат Европы 2020 года в Минске отменен в связи с эпидемиологической ситуацией. В соответствии с решением конгресса EFC 2019 года следующий чемпионат Европы пройдет в 2021 году в Пловдиве в Болгарии. Точная дата пока не определена, но чемпионат должен пройти в первой половине июня», – сообщил президент Европейской конфедерации фехтования (EFC), президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионат Европы по фехтованию 2020 года, который должен был пройти в Минске, отменен в связи с эпидемиологической обстановкой, турнир 2021 года пройдет в июне в...
 
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