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Алексей Андронов: «Победа Грузии – это очень прекрасно. Шкурин отказался ехать в сборную, Драгуна выкидывают, баскетболистку сажают, а Мархель сидит на инаугурации Лукашенко как ни в чем ни бывало»

10.10.2020 15:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российские спортивные журналисты Александр Шмурнов и Алексей Андронов порассуждали о матче Грузия – Беларусь (1:0) в эфире YouTube-канала «Андронов vs Шмурнов».

Андронов: Единственное, что важное произошло для меня – это то, что сделала Грузия. Вот так сборной Беларуси по футболу – это сейчас очень прекрасно. Потому что они выгнали Станислава Драгуна – единственного игрока, который выступил против репрессий и против того, чтобы людей избивали и кидали в тюрьму. Его за это выгнали из сборной. Выгнали массажиста, который тоже выступил против дубинок, отказались от этих белых ленточек. Вот так ребята вам: вы проиграли Албании, а теперь вы проиграли Грузии.

Шмурнов: Я с тобой абсолютно согласен в том, что это бесчестно. Вот так вот поступать со своими людьми. Но мне просто кажется, что никакого футбольного Бога нет, который оттуда посмотрел и сказал: «Вот вам плевок». Они просто слабее Грузии. Ну слабее. И Албании тоже. Сегодняшняя сборная Беларуси достаточно рядовая команда.

Андронов: Саша, смотри, три события в ряд: Шкурин заявляет, что он не поедет в сборную до тех пор, пока не будет новых выборов, Драгуна выкидывают из сборной, баскетболистку их знаменитую сажают на 15 суток, – а Мархель, мой товарищ когда-то 20 лет назад, когда он играл в России, сидит на инаугурации Лукашенко как ни в чем ни бывало.

 
 
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Российские спортивные журналисты Александр Шмурнов и Алексей Андронов порассуждали о матче Грузия – Беларусь (1:0) в эфире YouTube-канала «Андронов vs Шмурнов».
 
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