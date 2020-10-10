Источник материала: Sputnik Беларусь

Недооценить важность виктории со скромным счетом – 2:0, как полагает колумнист Sputnik Руслан Васильев, будет своеобразным преступлением против справедливости, здравого смысла и болельщицкой сопричастности к делам команды. Победу над "Куньлунем" безо всяких сомнений и оговорок необходимо признать большим событием и крикнуть ей троекратное "Ура!".

Восторг от Дэнни

Тем паче, что матч оказался, украшен красивейшим эпизодом гениального спасения ворот, кое совершил голкипер "зубров" Тэйлор. В критической ситуации третьего периода при минимальном преимуществе хозяев сумевших распечатать гостевую "рамку" во второй 20-минутке ("мусорный" после рикошета "от чужого", но такой важный гол Еременко), игроки "Куньлуня" провели в зоне минчан эффективный розыгрыш шайбы.

Для того, чтобы восстановить статус-кво гостям оставалось переправить ее в пустой угол "динамовских" ворот. В принципе, это осуществилось. Правда, без того, чтобы ввинтить черный диск под перекладину.

В этом обстоятельстве и заключался шанс для Тэйлора. Совсем крохотный, но шанс, которым Дэнни блестяще воспользовался. Голкипер "зубров" чудесным образом (прочитал ситуацию, как гроссмейстер!) переложился и совершил действительно потрясающее спасение ловушкой.

Сейчас это, безусловно, лучший сэйв старта. Вполне вероятно, что таковым он останется и по итогам всего 13-го сезона в Континентальной хоккейной лиге (как выяснилось, авторское мнение разделяет и официальный сайт КХЛ). Так, что именно Тэйлор, вроде как засидевшийся в запасе за спиной чеха Фурха - главный герой матча с "Куньлунем и первый творец победного результата. Других подвигов за Дэнни тоже числится изрядно.

ХК "Динамо-Минск" © Photo : Голкипер минского "Динамо" Дэнни Тэйлор

В конце концов, он испек и прокалил первый "динамовский" "сухарь" в текущем сезоне и вообще доказал, что не маялся тоскливым ожиданием счастливого случая, гадая, когда ему вновь доведется выйти на лед. Нет! Тэйлор, что доказала игра канадца в пятницу, энергично готовился к своему часу. И он пробил!

А те хоккейные болельщики, что в курсе и футбольных дел, сразу вспомнят, сколь паршиво сыграла в Тбилиси свой "великий матч" плей-офф Лиги наций сборная Беларуси под водительством тренера Михаила Мархеля. Вспомнят, и немедленно почувствуют разницу. Огромную разницу. Между "ждать" и "готовиться".

Болельщик Локк, тот самый, что считал человека не "волком", как сие разумел болельщик Гоббс, а "чистой незамутненной инстинктами поверхностью", на которой можно начертать все, что угодно, настаивал: "Не война, а конкуренция". Пожалуй, так все и есть в тандеме динамовских вратарей – Фурх/Тэйлор. Здоровая конкуренция, а не вражда, не склоки, не подсиживание. При этом и Фурх в позитивном тренде, и у Дэнни сейчас потрясающая статистика: два полноценных матча – две победы.

Однако даже после "Куньлуня" я не поручусь, что именно канадец, стремящийся занять место в воротах и белорусской сборной, сыграет в воскресенье против Риги. Такая вероятность велика, но зарекаться себе дороже. Ибо я помню историю "парадоксов Вудкрофта".

13 сентября Дэнни помог "зубрам" выиграть первый гостевой матч в Москве у "Спартака", сыграв очень достойно. Однако уже через день в Подольске место в "рамке" вновь занял Фурх. Победный состав канадский наставник порой меняет. Впрочем, тогда к Доминику не было вопросов, которые возникли нынче после двух "дурочек", что он запустил себе за спину в проигранном минчанами матче с "Сочи". Поэтому ставлю-таки на Тэйлора.

Что значимее красоты?

Ответ на поставленный вопрос очевиден! Важнее красоты спасения Тэйлора сам факт победы, имеющей воистину огромную психологическую значимость. Прежде всего, из-за "ковидной" напасти, что-таки подкараулила и обрушилась на "зубров".

Конечно, всем болельщикам "Динамо" хочется видеть игру даже не "сливок с пенкой", а "сливок, сливок, сливок", да с "пенкой, пенкой, пенкой". Но сейчас, увы, сие нереально. Состав прорежен… Более того, потери нарастают.

После Риги, где впервые обозначилась проблема COVID-19, пришлось недосчитаться не только всего тренерского штаба и Менелла с Альмквистом, но и Козуна, Спунера, Демкова, Сушко, Воронина.

В пятницу на лед не вышли уже Принс, Горбунов, Алистров… Пока динамика сугубо отрицательная, и о возвращении в строй тех парней, что переносят болезнь бессимптомно (такие есть, хотя все держится в тайне), еще можно лишь мечтать.

А ведь не одним "ковидом" коварен рок, не забывающий и о классических вариантах ухищрений. В третьем периоде батали с "Кульлунь" травмировался, зарабатывая буллит, еще и Паре. 19-й номер "Динамо" то ли получил болезненных удар "по нижней части тела" (обожаю, язык хоккейных формулировок!), то ли незадачливо воткнулся в борт. В любом случае "надцатая" потеря. А ведь и так в распоряжении "временного" наставника "зубров" Кольцова в пятницу находились только три состоятельных сочетания с небольшой возможностью для вариаций. Какие уж тут сливки с пенкой!

ХК "Динамо-Минск" © Photo : Глава временного тренерского штаба минского "Динамо" Константин Кольцов

Но есть еще и мистическая тема "рижского сглаза", что куда менее благотворен тамошнего бальзама, согревающего и успокаивающего нервы хоккейным болельщикам (в умеренных дозах, разумеется, в умеренных дозах)! Представьте, в каком психологическом трансе находились бы "динамовцы", проиграй они третий кряду матч аутсайдерам.

Да еще при условии, что по ходу этих баталий "зубры" явно переигрывали оппонентов, невзирая на все потери в составе. И ведь Рига опять на горизонте, что вообще могло породить некий метафизический ужас перед воскресеньем.

Что же касается дальнейшего расписания, то календарь "зубров" очень сложен. Тут тебе и "паровоз вперед летит" - "Локомотив", и гладиаторский и очень обозленный на судьбу "Спартак". Понимаете, чем дело могло закончиться в текущей домашней серии? Потерей! Не только очков, но и уверенности в собственных силах. Выиграть в октябре трофеи нельзя, но потерять сезон очень даже реально. Да и "динамовцы" это прекрасно знают по своим прошлым незадачливым опытам.

Поэтому столь важна виктория над "Куньлунем". "Нас мало, но мы в тельняшках!" - как говорили в сладкие годы дворового детства колумниста Спутника. Кроме того антитеза "пути наименьшего сопротивления" - "путь наибольшей целесообразности". И, кто знает, возможно, все "ковидные" превратности сослужат "Динамо" добрую службу. Диалектика поощряет так мыслить. Ведь сейчас стало так плохо, что… уже даже хорошо!

Хочешь – не хочешь, а на передний план в отсутствии помещенных на карантин легионеров, вышли молодые белорусы. Те же защитники Соловьев и Колячонок проводят так много времени на льду и столь прониклись своей лидерской функцией, что даже начинают злоупотреблять "спасением родины" (в первую очередь касается матча с "Сочи"). Мартынов очень быстр. Дроздов начинает находить себя. Глядишь, и Лодня, наконец-то, отличится голом.

Кстати, если задаться вопросом, что надо сделать ради реванша у "мистической" Риге, то на него уже ответил американский Иван, прилично заболтавший по-русски (корни есть корни). Его комментарий по горячим следам "Куньлуня" славен "хирургической точностью разреза": "Лучше реализовывать свои моменты. А еще нужно правильнее выводить шайбу из своей зоны". Гениальный спич! Кратко, но емко, верно и обо всем болезненном.

Если Тэйлор держит пальму первенства в номинации "лучшее спасение", то полевые партнеры Дэнни за три последних баталии накопили такое количество нереализованных голевых шансов, что можно смело монтировать 10-минутный ролик на тему "как запороть 100-процентные моменты".

Тот же Лодня – один из ударников данного "кинематографического производства". Да и в принципе, это, что-то с чем-то! Паре, Шарангович, Дроздов, Буйницкий, Протас, Когалев, Мартынов – все оказались под стать Лодня. Как же так, парни? Восстановите качество бросков, не психуйте в завершающей стадии атак, проявите смекалку и сноровку рук!

Ригу обязательно надо победить! Чтобы окончательно снять сглаз, и сохранить позитив в "перемещениях" по трем базовым эмоциям человека: а) страх (межсезонье); б) удивление (сентябрь); в) любовь (далее и навсегда).