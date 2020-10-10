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Ролан Гаррос. Финал. Кенин играет со Швентек
10.10.2020 16:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В финале
Сетка турнира
Ролан Гаррос
Париж, Франция
27 сентября – 11 октября 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
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В финале «Ролан Гаррос» 21-летняя чемпионка Australian Open София Кенин сыграет с 19-летней Игой Швентек.
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