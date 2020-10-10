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Андрей Кравченко: «Очень расстроило, что Тихон взял и закрыл глаза на все, что происходит»

10.10.2020 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы и призер чемпионатов мира по легкой атлетике Андрей Кравченко поделился мнением о смене руководителя в БФЛА: вместо Вадима Девятовского главой федерации легкой атлетики стал Иван Тихон.

– На протяжении вашей карьеры были грамотные руководители, которые давали это чувство защищенности?

– Вадим Анатольевич Девятовский поддерживал меня и даже после моих высказываний о Европейских играх пытался как-то защищать. Он также помогал мне найти деньги на операцию. Но это единичные случаи.

Если честно, я был поражен, когда узнал, что на внеочередной конференции БФЛА все единогласно проголосовали за Тихона и ни один человек не встал и не сказал: «Слушайте, Девятовский столько сделал для легкой атлетики…» Хотя бы один-два человека проголосовало против, но нет! Это позор.

– Вы считаете, что переизбрание Девятовского — политически мотивированное решение?

– Я не знаю, но скажу так. Я всегда относился к Тихону с огромным уважением. Ваня был одним из тех людей, на которых я всю жизнь равнялся. От него исходила мощнейшая энергетика. Для меня Тихон всегда был большим человеком больших достижений, который через многое прошел.

Но после последних событий, его высказываний [в поддержку Александра Лукашенко] для меня Ваня просто стал человеком с олимпийской медалью. Очень расстроило, что он взял и закрыл глаза на все, что происходит.

– Как вы относитесь к спортсменам, которые вообще не высказываются о событиях в стране?

— Я ни в коем случае их не осуждаю. В легкой атлетике много людей, которые против всего происходящего, но боятся высказываться. Да, обидно, что я не ощутил особой поддержки, потому что сам бы пошел за наших атлетов горой.

Но многие боятся, что у них заберут общежитие и средства к существованию, и тогда им придется завязывать со спортом. Поэтому у меня к спортсменам нет особых претензий.

С другой стороны, я очень сильно огорчен тем, что многие наши топы молчат. Я не верю, что они согласны с тем, что сейчас происходит. Мы одна команда, которая всегда болела друг за друга. И я за многих болел: и за теннисистов, и за биатлонистов. Не хочу называть фамилии, но, думаю, вы и сами все понимаете.

Ну а к тем, кто высказался, я испытываю огромнейшее уважение. Что бы ни случилось, всегда их поддержу, чем смогу, – сказал Кравченко.

 
 
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Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы и призер чемпионатов мира по легкой атлетике Андрей Кравченко поделился мнением о смене руководителя в БФЛА:...
 
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