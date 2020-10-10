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Альшевский контактировал с представителями «Астаны» (Айдын Кожахмет)
10.10.2020 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Кирилл Альшевский контактировал с представителями «Астаны».
Об этом сообщил казахстанский журналист Айдын Кожахмет.
«Разговор был ознакомительным, до конкретики не доходило. У Альшевского лишь спросили, интересует ли его вариант с Казахстаном», – написал журналист в своем
После увольнения из БАТЭ Альшевский пока остается без клуба.
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Белорусский специалист Кирилл Альшевский контактировал с представителями «Астаны».
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