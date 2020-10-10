Альшевский контактировал с представителями «Астаны»  (Айдын Кожахмет)

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Кирилл Альшевский контактировал с представителями «Астаны».

Об этом сообщил казахстанский журналист Айдын Кожахмет.

«Разговор был ознакомительным, до конкретики не доходило. У Альшевского лишь спросили, интересует ли его вариант с Казахстаном», – написал журналист в своем телеграм-канале .

После увольнения из БАТЭ Альшевский пока остается без клуба.