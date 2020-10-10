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Михаил Мархель: «Представляем, что нам будет тяжело в психологическом плане. Главное – завтра настроить ребят»

10.10.2020 20:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился ожиданиями от матча Лиги наций с командой Литвы, сообщает «Прессбол».

– Представляем, что нам будет тяжело в психологическом плане. Главное – завтра настроить ребят. Чтобы выставить состав мотивированных футболистов. Которые решили бы задачу, которая перед нами стоит. Мы входим с одной мыслью: о победе. Надеемся, что ребята проявят свой профессионализм при подготовке к этой игре.

– Как физическое состояние ребят? Все-таки, команда понесла потери в лице травмированных Нехайчика и Бордачева.

– Вы правы, что для нас это потери. Но это футбол, одна из составляющих игры. Постараемся их достойно заменить. У нас есть, кем. Мы были готовы, понимали, что предстоит три матча провести. Поэтому привезли больше футболистов. Те ребята, которые заменят их, должны справиться.

– Игра с Литвой будет последней игрой первого круга. Как вы смотрите на первый круг? Чего не хватило команде, чтобы набрать шесть очков?

– У нас достойные соперники. Конечно, в каких-то моментах нам хотелось бы набрать максимум очков. Всегда к этому стремимся, настраиваем ребят на это. Но это футбол. Вся борьба впереди, у всех опять одинаковые шансы. Завтра будет ключевая игра в распределении мест в группе.

– Анализировали игру сборной Литвы? В чем вы превосходите соперника, а в чем сильнее литовская команда?

– С большим уважением относимся к литовской сборной. Последние результаты команды не выросли на пустом месте. Обыграть такую команду, как Албания, на выезде — это дорогого стоит. Мы знаем, что это за соперник. Мы с литовцами в какой-то степени похожи. Наверное, мы больший делаем акцент на командную игру, а не на индивидуальную. В этом плане мы похожи с литовцами. Не строим игру на индивидуальных качествах каких-то отдельных футболистов. Решающее значение завтра будет иметь психологическое состояние игроков, – сказал Мархель.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился ожиданиями от матча Лиги наций с командой Литвы, сообщает «Прессбол».
 
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