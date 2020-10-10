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Лепарская рассказала о матчевой встрече: «Мы пригласили к себе не только россиянок. К нам хотят приехать Польша, Литва, Украина и Израиль»

10.10.2020 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Лепарская рассказала о том, как родилась идея провести матчевую встречу в Минске в рамках турнира на призы Марины Лобач.

– Мы, тренеры, прекрасно понимаем, как тяжело гимнасткам не встречаться, не соревноваться – они все дружат, переписываются между собой. С Ириной Александровной Винер Усмановой мы решили, что будет здорово, если появятся два дополнительных старта. У нас отменили уже 6 или 7 этапов Кубка мира, а гимнастки должны соревноваться, они не могут тренироваться бесконечно, находясь в закрытом зале. И нервы не выдержат, и здоровье. Прежде мы никогда не практиковали такие встречи, но в данной ситуации это просто забота о наших детях.

Мы посоревнуемся у них, они посоревнуются у нас – в Минске старты пройдут в ноябре во Дворце гимнастики, в рамках международного турнира на призы нашей Олимпийской чемпионки Марины Лобач. Мы пригласили к себе не только россиянок, это не будет двусторонняя встреча. К нам хотят приехать Польша, Литва, Украина, Израиль. Надеюсь, у всех получится, потому что девочки соскучились. Они одна семья, очень хотят встретиться, а мы эту встречу организуем», – сказала Лепарская.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Лепарская рассказала о том, как родилась идея провести матчевую встречу в Минске в рамках турнира на...
 
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