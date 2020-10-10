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Роналду зарабатывает 31 млн евро в год. В топ-10 в Серии А – Лукаку, Златан, еще 4 игрока «Юве»
10.10.2020 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Больше всех в чемпионате Италии зарабатывает нападающий «Ювентуса»
В первую десятку рейтинга от La Gazzetta dello Sport попали 5 игроков
Топ-10 рейтинга выглядит так:
1. Криштиану Роналду («Ювентус») – 31 млн евро;
2.
3-5.
3-5.
3-5.
6.
7-10.
7-10.
7-10.
7-10.
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Больше всех в чемпионате Италии зарабатывает нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду – 31 млн евро после уплаты налогов.
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