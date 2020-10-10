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Роналду зарабатывает 31 млн евро в год. В топ-10 в Серии А – Лукаку, Златан, еще 4 игрока «Юве»

10.10.2020 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Больше всех в чемпионате Италии зарабатывает нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду – 31 млн евро после уплаты налогов.

В первую десятку рейтинга от La Gazzetta dello Sport попали 5 игроков «Ювентуса», 3 игрока «Интера», по одному из «Милана» и «Ромы».

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Криштиану Роналду («Ювентус») – 31 млн евро;

2. Маттейс де Лигт («Ювентус») – 8 млн;

3-5. Ромелу Лукаку («Интер») – 7,5 млн;

3-5. Эдин Джеко («Рома») – 7,5 млн;

3-5. Кристиан Эриксен («Интер») – 7,5 млн;

6. Пауло Дибала («Ювентус») – 7,3 млн;

7-10. Златан Ибрагимович («Милан») – 7 млн;

7-10. Алексис Санчес («Интер») – 7 млн;

7-10. Адриен Рабьо («Ювентус») – 7 млн;

7-10. Аарон Рэмзи («Ювентус») – 7 млн.

 

 
 
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Больше всех в чемпионате Италии зарабатывает нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду – 31 млн евро после уплаты налогов.
 
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