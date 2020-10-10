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Котов о визите Лукашенко в СИЗО КГБ: «Это демонстрация страха, непонимания того, что в стране происходит, боязни Востока... В общем, преддверие капитуляции»

10.10.2020 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-генсек НОК Анатолий Котов прокомментировал сегодняшнюю встречу Александра Лукашенко в СИЗО КГБ с Виктором Бабарико и другими заключенными.

Встреча длилась более 4-х часов.

«Переговоры... Честно? Нет слов, чтобы описать саму картинку. Легитимный приехал к уголовникам обсуждать Конституцию... Это, если верить во весь тот треш, который лился с экранов последние полгода... Дичь. После этого оценка Павла Латушко, что 23 сентября прошла воровская сходка, не кажется отжигом...

Или террорист приехал поговорить с заложниками...

Или «ЭТО» (спасибо пулпрошлопервому за формулировку) вернулось к тому, с чего начинало...

Версий, зачем это было показывать, нормальных нет. Так не бывает таких вещей в нормальной стране.  Трамп не ездит в Райкерс... Путин не ездит в Матросскую тишину... Что это за днище днищенское? Там уголовники или нет? Добрый дедушка давно уж иссох... Боязнь улицы?.. Так сидельцы ее не контролируют. Картинка, что с ними все ок... Так через полчаса Лилию Власову в очередной раз поставят в «стакан»... Шклярову сломают палец... Что бы это ни было...

Это демонстрация страха, непонимания того, что в стране происходит, боязни Востока... В общем, преддверие капитуляции.

Напомню принцип Израильского государства...

Все несут ответственность. Рано или поздно. Я к своей готов. И именно это работает», – написал Котов.

 
 
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Экс-генсек НОК Анатолий Котов прокомментировал сегодняшнюю встречу Александра Лукашенко в СИЗО КГБ с Виктором Бабарико и другими заключенными.
 
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