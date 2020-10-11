Беларусь – Казахстан. Стоимость билетов от 4 до 8 рублей

Источник материала: Tribuna.com

14 октября в рамках Лиги наций УЕФА Беларусь на стадионе «Динамо» в Минске проведет матч против Казахстана.

В продажу поступили билеты на игру, стоимость – от 4 до 8 рублей.

С учетом требований УЕФА по зонированию стадиона в связи с эпидемиологической обстановкой, для болельщиков будет открыто 25% мест стадиона. Отметим, что при посещении матча необходимо иметь защитную маску, а также соблюдать социальную дистанцию.

Начало встречи в 21:45 по белорусскому времени.