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Беларусь – Казахстан. Стоимость билетов от 4 до 8 рублей
11.10.2020 11:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
14 октября в рамках Лиги наций УЕФА Беларусь на стадионе «Динамо» в Минске проведет матч против Казахстана.
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С учетом требований УЕФА по зонированию стадиона в связи с эпидемиологической обстановкой, для болельщиков будет открыто 25% мест стадиона. Отметим, что при посещении матча необходимо иметь защитную маску, а также соблюдать социальную дистанцию.
Начало встречи в 21:45 по белорусскому времени.
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14 октября в рамках Лиги наций УЕФА Беларусь на стадионе «Динамо» в Минске проведет матч против Казахстана.
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