«Теперь уничтожают лучших из нас. Нельзя оставаться в стороне». Новожилова предоставила «Витязю» зал для тренировок

Источник материала: Tribuna.com

Мастер спорта по спортивной гимнастике, чемпионка СССР, выпускница БГУФК, инструктор международного класса категории «Elite» Наталья Новожилова помогла «Витязю».

Новожилова предоставила команде площадку для проведения тренировок. Теперь клуб занимается общей физической подготовкой в фитнес-центре «Багира».

«Я спортсменка, мастер спорта по гимнастике, занимаюсь с семи лет. Я прекрасно знаю, что спортсмена нельзя лишать того, что любит его тело, того, чем он живет и чем дышит.

Как только я узнал о ситуации, сразу же ответил на просьбу помочь ребятам, которым нужно поддерживать форму. Это было простое решение. В нашем зале ждут всех: от эстрадных артистов до ребят из хосписа. Помощь нуждающимся – большая честь.

Тем более, многих гандболистов я знаю. Со многими каждое воскресенье мы видимся на маршах.

Рада видеть людей, которые активно отстаивают свою позицию. Я вижу, что их мир не заканчивается словами «лишь бы было что поесть» и «лишь бы не было войны».

Наше общество никогда не готовили к активному гражданскому участию. В Советском Союзе за нас все решали партия и комсомол. До сих пор ничего не изменилось. Нами управляет уроженец той же системы, она такая же. Руководство страны до сих пор не может выйти из этой системы, оно хочет выбирать за нас, решать за нас и думать за нас.

Но общество выросло. Наша молодежь путешествует по миру и видит, что в других странах многие вещи устроены лучше. Теперь есть доступ к различным источникам информации. Образованные люди могут делать собственные выводы вместо того, чтобы слепо верить тому, что говорится сверху.

Выборы и все, что произошло после них, были последней каплей. Пытки и издевательство – это ненормально. Я воспринимала это так, как будто бьют моего сына, убивают моего сына.

Общество возмущено. Он жаждет свободы, правды, мира. Постепенно, по-своему, без подсказок с запада или востока, мы построим свою страну.

Игроки «Витязя» совершили поступок. Желаю ребятам единства в это непростое время. Вы не должны сомневаться в правильности того, что делаете. Теперь уничтожают лучших из нас. Нельзя оставаться в стороне.

Я также желаю клубу найти зал для игровых тренировок. Прошу всех, кто может помочь, сделать это!» – сказала Новожилова.

Ранее «Витязь» остался без тренировочного зала. До этого клуб сняли с чемпионата Беларуси. Команда не явилась на матч против «Машеки» в знак протеста против ареста баскетболистки Елены Левченко.