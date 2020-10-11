Глава отдела лицензирования федерации футбола Литвы: «Не видим большой проблемы, если кто-то принесет бело-красно-белый флаг на стадион»

Источник материала: Tribuna.com

Глава отдела лицензирования федерации футбола Литвы Максим Бехтерев прокомментировал возможное появление бело-красно-белого флага на матче с Беларусью.

«Мы не видим большой проблемы, если кто-то принесет бело-красно-белый флаг на стадион. Да, он несет политический посыл. УЕФА не считает футбол местом для политики. Но в официальном списке запрещенных вещей я не увидел ни исторического белорусского флага, ни чего-либо еще, что могло бы иметь отношение к воскресному матчу. Поэтому не видим причин что-то запрещать. По крайней мере, пока», – сказал Бехтерев.

Напомним, матч Литва – Беларусь состоится сегодня и начнется в 19.00 по белорусскому времени.