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Глава отдела лицензирования федерации футбола Литвы: «Не видим большой проблемы, если кто-то принесет бело-красно-белый флаг на стадион»
11.10.2020 11:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава отдела лицензирования федерации футбола Литвы Максим Бехтерев прокомментировал возможное появление бело-красно-белого флага на матче с Беларусью.
«Мы не видим большой проблемы, если кто-то принесет бело-красно-белый флаг на стадион. Да, он несет политический посыл. УЕФА не считает футбол местом для политики. Но в официальном списке запрещенных вещей я не увидел ни исторического белорусского флага, ни чего-либо еще, что могло бы иметь отношение к воскресному матчу. Поэтому не видим причин что-то запрещать. По крайней мере, пока», – сказал Бехтерев.
Напомним, матч Литва – Беларусь состоится сегодня и начнется в 19.00 по белорусскому времени.
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Глава отдела лицензирования федерации футбола Литвы: «Не видим большой проблемы, если кто-то принесет бело-красно-белый флаг на стадион»
Глава отдела лицензирования федерации футбола Литвы Максим Бехтерев прокомментировал возможное появление бело-красно-белого флага на матче с Беларусью.
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