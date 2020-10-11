ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В честь Левченко появился шрифт для спортивной формы

11.10.2020 12:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Чтобы отметить поступок спортсменов, открыто выступивших против насилия в Беларуси, и Елену Левченко персонально, дизайнер шрифтов Алексей Коваль подготовил «спортивное» начертание шрифта Hleba Soli Ziamli Voli.

Этот шрифт с обводкой удобно использовать на спортивной форме. Шрифт бесплатно распространяется на условиях Creative Commons.

В честь Левченко появился шрифт для спортивной формы

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы отметить поступок спортсменов, открыто выступивших против насилия в Беларуси, и Елену Левченко персонально, дизайнер шрифтов Алексей Коваль подготовил...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Беларусь – Казахстан. Стоимость билетов от 4 до 8 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

10.10.2020
Mir24.TV Belarus
11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика