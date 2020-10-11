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В честь Левченко появился шрифт для спортивной формы
11.10.2020 12:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чтобы отметить поступок спортсменов, открыто выступивших против насилия в Беларуси, и
Этот шрифт с обводкой удобно использовать на спортивной форме. Шрифт бесплатно
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Чтобы отметить поступок спортсменов, открыто выступивших против насилия в Беларуси, и Елену Левченко персонально, дизайнер шрифтов Алексей Коваль подготовил...
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