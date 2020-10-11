Михаил Поленов: «Чемпионат Беларуси не намного сильнее ФНЛ, большинство игроков оттуда, а значит, и сборная становится блеклой»

Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Лиги наций Литва – Беларусь.

«Турнирная борьба, задачи и мотивация в виде повышения лигой актуальны не только для больших команд. Пример Люксембурга в прошлой кампании и Фарерских островов (пока говорить можно об удачном старте, но уже не плохо, правда?) в текущей говорит о том, что маленькие сборные далеко не всегда слабые. Хочется верить, что пример будет заразительным и для некоторых команд из бывшего СССР. Правда, пока большинство команд с постсоветского пространства скорее в состоянии стагнации и кризиса – Россия и Украина уже на евро и это отдельная история, а позитивный пример пока единичен: сборная Грузии в одном шаге от основного турнира Евро.

Сборные Литвы и Беларуси как раз подчеркивают неудачный тренд. Им играть друг против друга в ближайшем туре и ждать, как мне кажется, многого от этой игры не стоит.

Белорусы вообще могут подойти к игре в подавленном состоянии – поражение от Грузии в полуфинале отбора это хоть и естественный, но довольно болезненный результат. Обычно собраться после таких игр непросто, а ключевую роль должны сыграть опыт и мотивация. Только вот не кажется, что даже в такой запутанной группе, где у всех команд по 3 очка после 2 туров, Беларусь может цепляться за первое место. Почему? Потому что на дистанции работает класс, а с ним есть проблемы. Это бросается в глаза, даже если смотреть на результаты: победы в товарищеских матчах и катастрофа в официальных. Есть победа над Казахстаном, но решающий гол был просто подарен соперником. Чемпионат Беларуси не намного сильнее ФНЛ, большинство игроков оттуда, а значит, и сборная становится блеклой. Особенно в созидании, а без этого чего-то добиться сложно. Ну не всегда же будут казахстанцы со своими подарками. Литва тоже не впечатляет. Относительно недавно на игроков из Литвы был спрос в России и других странах, а сейчас редкие легионеры представляют клубы низших лиг или местный чемпионат. В прошлом розыгрыше Лиги Наций Литва вообще проиграла все матчи, это показательно», – сказал Поленов.