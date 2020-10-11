Александра Сокол об учительнице белорусского: «Глупая женщина, именно из-за нее я этот язык не люблю! Трясет меня от него»

Источник материала: Tribuna.com

Жена защитника брестского «Динамо» Максима Витуса Александра Сокол рассказала о своей учительнице белорусского языка.

«В школе до класса 8 меня не любила учитель белорусского языка – просто я ей не нравилась и все! Да я была активная/шустрая и неусидчивая. Ребенок же.

Оценки по всем предметам 8/9/10 а по белорусскому 4/5/6. Моя мама наизусть со мной прошла всю программу по белорусскому языку наперед! Я заучила все диктанты и пересказы!

И вот он финальный пересказ на 2 урока... Я его написала с легкостью, так как знала наизусть все!

Мне ставят 3/4 и написано – списала! (Я на первой парте сидела в центральном ряду!)

Я прямо на уроке встала и ушла к директору со слезами. Ведь это был мой последний год в школе – переходила в УОР о и хотела хорошие оценки на листочке при переходе.

После уроков осталась я с директором и учительницей белорусского языка. Директор читала новый пересказ. Я сидела напротив учительницы и писала (но я и этот знала, спасибо маме). По итогу 10/9. В дневник 8 за год, несмотря на 4/5/6 за четверти. До свидания школа и Наталья Семеновна.

Она еще моему классу напоминала обо мне до их выпуска, что я слезами выпросила оценку по ее предмету. Глупая женщина, именно из-за нее я этот язык не люблю! Трясет меня от него.

До сих пор мне ваш предмет в жизни не пригодился! Поэтому я не расстроена», – сказала Сокол.



