|
Александра Сокол об учительнице белорусского: «Глупая женщина, именно из-за нее я этот язык не люблю! Трясет меня от него»
11.10.2020 15:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Жена защитника брестского «Динамо» Максима Витуса Александра Сокол рассказала о своей учительнице белорусского языка.
«В школе до класса 8 меня не любила учитель белорусского языка – просто я ей не нравилась и все! Да я была активная/шустрая и неусидчивая. Ребенок же.
Оценки по всем предметам 8/9/10 а по белорусскому 4/5/6. Моя мама наизусть со мной прошла всю программу по белорусскому языку наперед! Я заучила все диктанты и пересказы!
И вот он финальный пересказ на 2 урока... Я его написала с легкостью, так как знала наизусть все!
Мне ставят 3/4 и написано – списала! (Я на первой парте сидела в центральном ряду!)
Я прямо на уроке встала и ушла к директору со слезами. Ведь это был мой последний год в школе – переходила в УОР о и хотела хорошие оценки на листочке при переходе.
После уроков осталась я с директором и учительницей белорусского языка. Директор читала новый пересказ. Я сидела напротив учительницы и писала (но я и этот знала, спасибо маме). По итогу 10/9. В дневник 8 за год, несмотря на 4/5/6 за четверти. До свидания школа и Наталья Семеновна.
Она еще моему классу напоминала обо мне до их выпуска, что я слезами выпросила оценку по ее предмету. Глупая женщина, именно из-за нее я этот язык не люблю! Трясет меня от него.
До сих пор мне ваш предмет в жизни не пригодился! Поэтому я не расстроена», – сказала Сокол.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра Сокол об учительнице белорусского: «Глупая женщина, именно из-за нее я этот язык не люблю! Трясет меня от него»
Жена защитника брестского «Динамо» Максима Витуса Александра Сокол рассказала о своей учительнице белорусского языка.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)