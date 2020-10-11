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Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по числу побед в «Формуле-1»
11.10.2020 17:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пилот
Следующая победа британца выведет его на чистое первое место по победам в истории. Хэмилтон лидирует в чемпионате и уже в этом году может сравняться с Шумахером по количеству титулов – на данный момент на счету британца шесть чемпионств.
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и повторил достижение Михаэля Шумахера, который 91 раз выигрывал в «Формуле-1».
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