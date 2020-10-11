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Гран-при Айфеля. Хэмилтон выиграл гонку, Ферстаппен – второй, Риккардо – третий

11.10.2020 17:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Гран-при Айфеля

Нюрбургринг, Нюрбург

11 октября 2020 года

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 60 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,470

3. Даниэль Риккардо («Рено») +14,613

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +16,070

5. Карлос Сайнс («Макларен») +21,905

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +22,766

7. Шарль Леклер («Феррари») +30,814

8. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») +32,596

9. Ромен Грожан («Хаас») +39,081

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +40,035

11. Себастьян Феттель («Феррари») +40,810

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +41,476

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +49,585

14. Николас Латифи («Уильямс») +54,449

15. Даниил Квят («Альфа Таури») +55,588

Сошли:

16. Ландо Норрис («Макларен»)

17. Алекс Албон («Ред Булл»)

18. Эстебан Окон («Рено»)

19. Валттери Боттас («Мерседес»)

20. Джордж Расселл («Уильямс»)

 

 
 
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Гран-при Айфеля Нюрбургринг, Нюрбург 11 октября 2020 года Гонка 1.
 
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