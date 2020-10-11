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Хэмилтон сравнялся с Шумахером по количеству побед в "Формуле-1"

11.10.2020 17:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Британец Льюис Хэмилтон, выиграв Гран-при Германии, сравнялся по количеству побед с легендарным гонщиком Михаэлем Шумахером.

© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
Хэмилтон выиграл дважды остановленную гонку в Муджелло

Хэмилтон на 11-м этапе, который прошел на трассе "Нюрбургринг" в ФРГ, был первым, второе место занял голландец Макс Ферстаппен (+4,470 с) из Red Bull, третьим – австралиец Дэниел Риккьярдо (Renault; +14,613).

Для пилота Mercedes эта победа стала 91-й в карьере в "Формуле-1" – как у Шумахера, который длительное время удерживал рекорд.

В следующей гонке британец может стать новым рекордсменом гонок. При этом догнать его будет непросто: у Себастьяна Феттеля всего 53 победы.

 
Теги: Минск
 
 
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Для пилота Mercedes эта победа стала 91-й в карьере в "Формуле-1" – как у Шумахера, который длительное время удерживал рекорд.
 
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Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по числу побед в «Формуле-1»
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