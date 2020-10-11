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Надаль выиграл 13-й «Ролан Гаррос» и сравнялся по «Шлемам» с Федерером

11.10.2020 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Рафаэль Надаль, в финале «Ролан Гаррос» обыгравший Новака Джоковича 6:0, 6:2, 7:5, взял титул французского «Шлема» в 13-й раз (с дебютного 2005 года), обновив собственный рекорд.

34-летний испанец взял 20-й титул «Большого шлема», сравнявшись по этому показателю с рекордсменом Роджером Федерером.

Кроме того, Надаль выиграл 100-й матч на турнире (из 102 проведенных), за турнир не проиграл ни партии и сократил отставание в личных встречах с Джоковичем до 27:29 (18:7 на грунте, 7:1 на «Ролан Гаррос»).

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