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«Динамо» Минск – «Динамо» Рига. Соболенко в джерси «зубров» и без маски присутствует на матче
11.10.2020 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко посетила регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Динамо» Рига.
Теннисистка расположилась в вип-ложе в джерси «зубров». Отметим, что спортсменка смотрит хоккей без маски. Ранее пресс-служба «Динамо»
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко посетила регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Динамо» Рига.
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