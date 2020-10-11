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«Динамо» Минск – «Динамо» Рига. Соболенко в джерси «зубров» и без маски присутствует на матче

11.10.2020 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко посетила регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Динамо» Рига.

Теннисистка расположилась в вип-ложе в джерси «зубров». Отметим, что спортсменка смотрит хоккей без маски. Ранее пресс-служба «Динамо» объявила, что на арене вводится масочный режим. При отсутствии масок болельщикам может быть отказано в доступе на арену.

«Динамо» Минск – «Динамо» Рига. Соболенко в джерси «зубров» и без маски присутствует на матче

 
Теги: Минск
 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко посетила регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Динамо» Рига.
 
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