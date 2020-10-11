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Литва – Беларусь. Стасевич и Громыко выйдут в основе гостей

11.10.2020 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы Беларуси и Литвы на матч Лиги наций.

Литва: Шведкаускас, Вайткунас, Гирдвайнис, Палионис, Миколюнас (к), Симкус, Ласицкас, Сиргедас, Воробьевас, Новиковас, Казлаускас.

Запасные: Микеленис, Гертмонас, Гашпуйтис, Бенета, Лаукжемис, Голубицкас, Романовский, Дапкус, Вербицкас, Черных, Паулаускас.

Беларусь: Хаткевич, Печенин, Сачивко, Мартынович (к), Золотов, Стасевич, Маевский, Эбонг, Юзепчук, Скавыш, Громыко.

Запасные: Гутор, Игнатович, Наумов, Поляков, Лаптев, Хачатурян, Бахар, Яблонский, Лисакович, Подстрелов, В.Климович, Павловец.

 
 
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Стали известны составы Беларуси и Литвы на матч Лиги наций.
 
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