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Надаль в 13-й раз в карьере выиграл Roland Garros
11.10.2020 19:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 окт – Sputnik. Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису в одиночном мужском разряде.
Надаль, который в этом году на турнире получил второй номер посева, в финале переиграл первую ракетку мира – серба Новака Джоковича.
Встреча продолжалась два часа и 40 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:2, 7:5 в пользу представителя Испании.
Для 34-летнего Надаля эта победа на Roland Garros стала 13-й в карьере – это рекорд французского турнира. Впервые испанец завоевал главный трофей грунтовых кортов Парижа в 2005 году.
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Для 34-летнего Надаля эта победа на Roland Garros стала 13-й в карьере – это рекорд французского турнира.
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