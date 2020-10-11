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Надаль в 13-й раз в карьере выиграл Roland Garros

11.10.2020 19:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису в одиночном мужском разряде.

Надаль, который в этом году на турнире получил второй номер посева, в финале переиграл первую ракетку мира – серба Новака Джоковича.

Встреча продолжалась два часа и 40 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:2, 7:5 в пользу представителя Испании.

Для 34-летнего Надаля эта победа на Roland Garros стала 13-й в карьере – это рекорд французского турнира. Впервые испанец завоевал главный трофей грунтовых кортов Парижа в 2005 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Для 34-летнего Надаля эта победа на Roland Garros стала 13-й в карьере – это рекорд французского турнира.
 
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