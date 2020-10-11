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Англия не проигрывает год, общий счет в 7 матчах – 23:1

11.10.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на стадионе «Уэмбли» сборная Англии обыграла команду Бельгии (2:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англичане не проигрывают ровно год – 11 октября 2019-го Чехия была сильнее (2:1) в матче квалификации Евро-2020.

С тех пор команда Гарета Саутгейта не проигрывает семь матчей подряд – 6 побед, 1 ничья. Общий счет в этих играх – 23:1.

Англичане разгромили в квалификации Евро-2020 Болгарию (6:0), Черногорию (7:0) и Косово (4:0). В Лиге наций была победа над Исландией (1:0) и ничья с Данией (0:0). В товарищеской игре Англия победила Уэльс (3:0).

В группе Лиги наций англичане вышли на первое место (7 очков), опередив Бельгию (6).

Англия – Бельгия 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
11 октября, 19.00, «Уэмбли»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16, пенальти Лукаку, 1:1 – 39, пенальти Рэшфорд, 2:1 – 64 Маунт.
АнглияПикфорд, Уокер, Магуайр, Триппьер, Дайер, Хендерсон (Филлипс, 66), Маунт (Санчо, 89), Райс, Александер-Арнолд (Джеймс, 79), Рэшфорд, Кэлверт-Льюин (Кейн, 66).
БельгияМиньоле, Кастань, Алдервейрелд, Боята, Менье, де Брюйне (Версхарен, 73), Тилеманс, Карраско (Доку, 83), Витцель, Денайер, Лукаку.
Предупреждения:
Райс (32), Менье (38).

 

 
 
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Сегодня на стадионе «Уэмбли» сборная Англии обыграла команду Бельгии (2:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций.
 
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