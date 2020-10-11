Англия не проигрывает год, общий счет в 7 матчах – 23:1
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня на стадионе «Уэмбли» сборная Англии обыграла команду Бельгии (2:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англичане не проигрывают ровно год – 11 октября 2019-го Чехия была сильнее (2:1) в матче квалификации Евро-2020.
С тех пор команда Гарета Саутгейта не проигрывает семь матчей подряд – 6 побед, 1 ничья. Общий счет в этих играх – 23:1.
Англичане разгромили в квалификации Евро-2020 Болгарию (6:0), Черногорию (7:0) и Косово (4:0). В Лиге наций была победа над Исландией (1:0) и ничья с Данией (0:0). В товарищеской игре Англия победила Уэльс (3:0).
В группе Лиги наций англичане вышли на первое место (7 очков), опередив Бельгию (6).
Дата проведения
11 октября, 19.00,
«Уэмбли»
Голы:
0:1 –
16, пенальти ,
Лукаку
1:1 –
39, пенальти ,
Рэшфорд
2:1 –
64 .
Маунт
Англия –
, Пикфорд , Уокер , Магуайр , Триппьер , Дайер ( Хендерсон , 66), Филлипс ( Маунт , 89), Санчо , Райс ( Александер-Арнолд , 79), Джеймс , Рэшфорд ( Кэлверт-Льюин , 66).
Кейн
Бельгия –
, Миньоле , Кастань , Алдервейрелд , Боята , Менье ( де Брюйне , 73), Версхарен , Тилеманс ( Карраско , 83), Доку , Витцель , Денайер .
Лукаку
Предупреждения:
(32), Райс
(38). Менье
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Сегодня на стадионе «Уэмбли» сборная Англии обыграла команду Бельгии (2:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций.
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