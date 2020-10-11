Англия не проигрывает год, общий счет в 7 матчах – 23:1

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на стадионе «Уэмбли» сборная Англии обыграла команду Бельгии (2:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англичане не проигрывают ровно год – 11 октября 2019-го Чехия была сильнее (2:1) в матче квалификации Евро-2020.

С тех пор команда Гарета Саутгейта не проигрывает семь матчей подряд – 6 побед, 1 ничья. Общий счет в этих играх – 23:1.

Англичане разгромили в квалификации Евро-2020 Болгарию (6:0), Черногорию (7:0) и Косово (4:0). В Лиге наций была победа над Исландией (1:0) и ничья с Данией (0:0). В товарищеской игре Англия победила Уэльс (3:0).

В группе Лиги наций англичане вышли на первое место (7 очков), опередив Бельгию (6).